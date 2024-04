Si è infortunato ieri: UFFICIALE, operazione e stagione finita

Il calciatore è stato costretto ad abbandonare il campo a metà primo tempo della sfida andata in scena nel pomeriggio di ieri. Ecco tutti i dettagli

La stagione del trequartista è ufficialmente finita a seguito del serio infortunio subito nella partita di ieri. È appena arrivato il comunicato ufficiale del club.

Parliamo di Natan Girma, fantasista svizzero della Reggiana allenata da Alessandro Nesta. Il classe 2001 è stato costretto ad abbandonare il campo a metà primo tempo della sfida in casa del Venezia vinta per 3-2 valevole per la 31esima giornata di Serie B.

Come riporta il report ufficiale della Reggiana, “in seguito al trauma accusato ieri nel corso della partita Venezia-Reggiana”, il numero 80 “ha riportato la lesione del menisco laterale del ginocchio sinistro“.

Girma dovrà finire sotto i ferri: “Giovedì 4 aprile è programmato l’intervento chirurgico – aggiunge la breve nota del club emiliano – i tempi di recupero verranno definiti successivamente”

Cresciuto nel Servette, Girma è approdato alla Reggiana a titolo gratuito nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Fino a questo infortunio, la sua prima stagione con la maglia granata è stata positiva: di 6 gol e 3 assist il bottino del ventiduenne di Losanna, uno dei punti fermi della formazione di Nesta attualmente decima in classifica con 40 punti, due soli in meno dalla zona playoff.