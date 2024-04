Scandalo UFFICIALE nella big, licenziato in tronco: “È reato penale”

Sta succedendo di tutto in questi minuti all’Ajax, con il presidente del board societario e general manager cacciato dopo 18 giorni dall’inizio dell’incarico

Nel momento decisivo della stagione, uno ‘scandalo’ tocca uno dei club più prestigiosi e importanti d’Europa. In casa Ajax è stata davvero un lampo l’esperienza di Alex Kroes da general manager e presidente del consiglio di amministrazione. Si è trattato infatti di un incarico durato poco più di 15 giorni, da metà marzo quando c’è stato l’inizio dei lavori del dirigente che era stato nominato lo scorso agosto.

Infatti il Consiglio di Sorveglianza dell’Ajax ha annunciato infatti in questi minuti di aver “deciso di sospendere immediatamente il direttore generale e presidente Alex Kroes e intende interrompere definitivamente la collaborazione”. Il motivo è presto detto: “Questa decisione è stata presa dopo che il Consiglio di Sorveglianza ha appreso che Kroes aveva acquistato più di 17.000 azioni dell’Ajax una settimana prima della pubblicazione della nomina prevista per il 2 agosto 2023. Il Consiglio di Sorveglianza si è avvalso di una consulenza legale esterna, che ha dimostrato che è molto probabile che abbia commesso insider trading. L’insider trading è un reato penale“.

A tal proposito è arrivato il commento del presidente del Consiglio di Sorveglianza dell’Ajax Michael van Praag: “Siamo spiacevolmente sorpresi che ciò sia accaduto, perché è molto negativo per il club e per tutti coloro che hanno a cuore le sorti della società. Le azioni di Alex Kroes non sono compatibili con ciò che stiamo facendo qui. Il momento in cui ha acquistato le azioni significa che stava trattando con informazioni privilegiate. Una società quotata non può tollerare una simile violazione di legge, soprattutto se riguarda l’amministratore delegato. Dopo un’attenta deliberazione, il Consiglio di Sorveglianza è quindi giunto alla conclusione che la posizione di Alex come membro del consiglio direttivo dell’Ajax non è più sostenibile. Penso che sia importante aggiungere che la politica tecnica sarà portata avanti con le persone di cui disponiamo e sulla strada che l’Ajax ha già intrapreso con Alex”.

Al momento l’incarico e le mansioni di Alex Kroes verranno assunti dai suoi colleghi direttori. Inoltre, lo stesso Michael van Praag assisterà temporaneamente la direzione in qualità di direttore di vigilanza delegato. A breve – si legge ancora nel comunicato dell’Ajax – sarà convocata un’Assemblea generale straordinaria degli azionisti per ascoltarli in merito al licenziamento previsto, come prescritto dallo statuto. Il Consiglio di Sorveglianza prenderà poi una decisione a riguardo.