Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 2 aprile

Dalla La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, martedì 2 aprile 2024

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 2 aprile 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

Prima pagina della Gazzetta dello Sport dedicata a Jannik Sinner, che la sera di Pasqua ha conquistato il 1000 di Miami salendo al numero 2 ATP, primo italiano della storia a riuscirci. “Numero 1, ci provo”, l’intervista al tennista altoatesino che ora punta il Roland Garros. In taglio alto ‘Inter ci sei’ dopo la vittoria con l’Empoli che avvicina lo scudetto. Di spalla ‘Juve, passa o si cambia’: stasera la semifinale di andata di Coppa Italia con la Lazio. E ancora ‘Cassaforte Bologna’ con il borsino dei big sul mercato in caso di Champions. Poi ‘Fofana, sì al Milan’ e infine ‘I dubbi di Conte’ sull’offerta del Napoli con De Laurentiis pronto a tutto per lui.

Il Corriere dello Sport titola ‘Il Mattatore’, ovviamente parliamo sempre di Jannik Sinner. In taglio basso ‘Inter, scudetto in tasca’, ‘Juve-Lazio primo round per la finale’.

Spazio per il campione altoatesino anche su ‘Tuttosport’, che titola ‘Il mondo è di Sinner’. Il tennista azzurro ora proverà l’assalto al numero uno di Djokovic al Roland Garros. In taglio alto ‘Allegri rischiatutto’ con un sottotitolo decisamente chiaro: ‘Situazione sempre più tesa: non c’è margine di errore’. Di spalla ‘Bologna ai piedi di Motta’ e ‘L’Inter torna implacabile, Roma fermata tra i veleni’. E infine ‘Zapata, il regalo è il riscatto del Toro’.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 2 aprile 2024

Sul Mundo Deportivo il titolo in prima pagina è ‘Plan para Xavi’, ovvero la strategia del Barcellona per convincere l’allenatore a restare ancora, fino al 2026. Ovvero un mercato importante. Per ora resta il ‘no’ del tecnico.

Su L’Equipe un’intervista molto importante a Raphael Varane: “Ho danneggiato il mio corpo”. Il difensore dello United rivela di aver preso coscienza di aver riportato nel corso della carriera varie commozioni cerebrali.