Juve, gli rinfacciano le scelte di mercato: “Errore imperdonabile, Allegri presuntuoso”

La Juventus rischia di colare a picco dopo i recenti risultati negativi, sotto accusa gli errori commessi da Allegri: sentenza impietosa

La Juventus è nel momento più buio della stagione, ma deve provare a rialzarsi. Mancano ancora diverse settimane alla fine, in cui occorre mettere al sicuro il piazzamento Champions che fino a poco tempo fa pareva una formalità e tentare di regalarsi una soddisfazione tramite la Coppa Italia.

La semifinale di andata di questa sera contro la Lazio può essere un vero spartiacque in tal senso. Si torna in campo con i biancocelesti tre giorni dopo il ko dell’Olimpico che ha fatto passare una Pasqua decisamente triste all’ambiente bianconero, Allegri e soci sono chiamati a dare una risposta importante. Le responsabilità del tecnico, e della società, sul tipo di momento che la squadra sta vivendo sono evidenti e adesso si può solo cercare di compattarsi per recuperare una buona velocità di crociera. Troppo brutta per essere vera la Juventus attuale, anche se qualche avvisaglia c’era.

“Juve senza qualità, doveva saperlo”: l’accusa in diretta ad Allegri

Ne è convinto il giornalista Sandro Sabatini, che negli studi di ‘Pressing’ ha analizzato le criticità principali della Juventus. E ha chiamato sul banco degli imputati sia Allegri che la dirigenza.

“Che la Juventus non avesse qualità a centrocampo, Allegri e tutti quelli attorno a lui dovevano esserne consapevoli – ha spiegato – McKennie a un certo punto sembrava Kroos, ma naturalmente non lo era. Locatelli ha fatto discretamente fino a un certo punto, poi è calato. A gennaio, Allegri avrebbe dovuto chiedere un centrocampista, invece di dire che preferiva preservare gli equilibri di spogliatoio, ed è stato un grave errore di presunzione, davvero imperdonabile“.