Bremer e un altro bianconero: 80 milioni dal Manchester United. I ‘Red Devils’ fanno sul serio, l’indiscrezioni e gli aggiornamenti di mercato

Il Manchester United, a caccia di un nuovo difensore centrale, è in primissima fila per Gleison Bremer. Negli ultimi giorni sono riesplose le voci sul centrale brasiliano della Juventus a causa della questione clausola rescissoria.

Come raccontato da Calciomercato.it, la clausola d’uscita esiste ed è confermata: la cifra si aggira tra i 65 e i 70 milioni di euro, ma è valida ed esercitabile solamente a partire dall’estate del 2025. Tradotto: nel prossimo calciomercato estivo, chi vorrà acquistare Bremer dovrà trattare direttamente con la Juventus. Ma non ci sarebbe solo il brasiliano nel mirino del Manchester United.

Secondo quanto riportato da ‘footballtransfers.com’, infatti, i ‘Red Devils’ avrebbero messo nel mirino anche Iling-Junior.

Calciomercato Juventus, non solo Bremer: il Manchester United su Iling-Junior

Stando al portale, il club inglese cerca rinforzi anche sulle fasce e starebbe monitorando la situazione dell’ex Chelsea, attualmente in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2025.

“Iling ha giocato molto quest’anno. Sta facendo un percorso di crescita come gli altri e sono molto contento”, ha commentato Allegri parlando del laterale inglese. Tuttavia, Iling-Junior non è affatto un titolare nelle gerarchie bianconere ed è sulla lista dei possibile partenti in estate. Almeno 60 milioni per Bremer, circa 15-20 milioni la valutazione del classe 2003: il Manchester United dovrebbe bussare alla porta della Juve con la spaventosa cifra di 80 milioni di euro.