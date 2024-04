Scossone nel mercato Milan, Icardi l’erede di Giroud: “Batte Lautaro”

L’ex capitano dell’Inter è legato al Galatasaray fino a giugno 2026. In questa stagione ha segnato la bellezza di 23 gol, fornendo 11 assist

Icardi-Milan, ci risiamo. Molto probabilmente i prossimi due mesi saranno gli ultimi di Olivier Giroud con la maglia rossonera. In scadenza a giugno, il bomber francese avrebbe un accordo di massima coi Los Angeles FC, squadra della MLS statunitense in cui ha chiuso la carriera Giorgio Chiellini. L’ex capitano della Juventus è rimasto a lavorare nel club come collaboratore tecnico, ma ha chiaramente una certa influenza nelle scelte di mercato della franchigia californiana.

L’addio di Giroud, capocannoniere della squadra di Pioli con 14 gol, lascerebbe un vuoto enorme nel reparto avanzato del Milan. Non a caso la dirigenza si sta già muovendo per il successore, che sarà giovane – ma non troppo – con però già esperienza a livello internazionale. Il ‘sogno’ è Zirkzee del Bologna, però l’olandese ha costi altissimi tra cartellino e commissioni.

Da Sesko del Lipsia a Gyokeres dello Sporting, le cosiddette ‘alternative’ non sarebbero meno onerose. E quindi c’è chi avanza un nome clamoroso che già da qualche stagione è in orbita rossonera. Parliamo per l’appunto di Mauro Icardi, l’ex capitano dell’Inter rilanciatosi alla grande al Galatasaray dopo l’esperienza non all’altezza al Paris Saint-Germain. Per età (ha compiuto 31 anni a febbraio), l’argentino non rientra nei canoni del Milan, tuttavia l’eventuale esborso economico sarebbe di gran lunga inferiore a quello necessario per i vari Zirkzee, Gyokeres e Sesko.

Milan, Behrami ‘sponsor’ di Icardi: “Coglierebbe questa possibilità”

L’opzione Icardi, che in ogni caso difficilmente verrà preso in considerazione da Furlani e soci, è stata fortemente ‘caldeggiata’ da Valon Behrami negli studi di ‘Dazn’: “Se avesse la possibilità di tornare a Milano, secondo me lui la soluzione Milan la coglierebbe – ha detto l’ex centrocampista di Udinese, Lazio, Napoli, Fiorentina e Genoa – A mio avviso coi rossoneri conquisterebbe facilmente la classifica capocannonieri, battendo Lautaro“.

“Parliamo di un giocatore a cui piace osare, nonostante le continue critiche ha fatto sempre vedere che è dotato di freddezza, che le responsabilità non gli pensano. Per me è straordinario anche per quello che può creare come ambiente, ha concluso Behrami. Icardi, che tornerebbe ben volentieri in Italia, è legato al Galatasaray fino a giugno 2026. In questa stagione ha segnato la bellezza di 23 gol, fornendo 11 assist.