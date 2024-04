Marotta chiude il caso Acerbi: “Non avevamo dubbi nel credere alla sua versione”. Il commento del dirigente dell’Inter

Beppe Marotta, nel pre-partita di Inter-Empoli, è intervenuto sul caso Acerbi-Juan Jesus. Il club nerazzurro sta col difensore e chiude di fatto la questione.

“Noi siamo stati zitti volutamente, è una pagina amara per il mondo del calcio, da qualsiasi punto di vista da cui si possa analizzare. Noi abbiamo chiesto ad Acerbi di farci il resoconto di quello che è successo in campo. Lui ha raccontato la sua verità, noi non avevamo dubbi nel credere alla sua versione”, ha dichiarato il dirigente dell’Inter ai microfoni di ‘DAZN’.

Non avevamo riscontri di un comportamento di discriminazione razziale nei confronti dell’avversario. – assicura Marotta – Pertanto lo abbiamo affiancato con il nostro avvocato e il giudice ha espresso la sua posizione”.

Inter-Empoli, Marotta: “La sentenza su Acerbi va rispettata”

L’ad dell’Inter ha poi ribadito la netta e chiara posizione del club: “L’Inter è sempre a favore di ogni iniziativa contro qualunque discriminazione“.

“Noi condanniamo ogni tipo di razzismo e siamo al fianco di Juan Jesus da questo punto di vista. La sentenza va rispettata, Acerbi è un professionista e una persona seria, non credo possa scherzare su questi argomenti”, ha concluso Marotta. La vicenda, almeno per l’Inter, è dunque conclusa.