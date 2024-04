L’arbitro ammette l’errore tecnico, UFFICIALE: partita da ripetere

L’arbitro nel referto ha ammesso l’errore tecnico ed ora non c’è altra strada che ripetere la partita: fissata la data del replay

Nel referto l’arbitro non ha potuto fare altro che ammettere l’errore tecnico ed ora la strada è una sola: la ripetizione della partita. La Federazione ha già fissato la data del replay e ora le due società non devono far altro che organizzarsi per disputare nuovamente il match.

Ha dell’incredibile quanto avvenuto in Emilia Romagna dove è in corso di svolgimento il Memorial Presidenti, coppa di Terza Categoria, che vede coinvolte anche le squadre M.t. 1960 e Vetto. Le due compagine si sono affrontate nei quarti di finali, un match molto combattuto tanto che la squadra ospite ha chiuso in nove uomini a causa di due espulsioni.

La partita si è decisa ai calci di rigore e ha visto il M.T. 1960 imporsi con il punteggio di 11-10: proprio durante la lotteria dei calci di rigore si è però compiuto l’errore tecnico che ha portato alla decisione di far rigiocare il match.

Match da ripetere, l’arbitro ha ammesso l’errore tecnico

Il regolamento, infatti, impone che le due squadre debbano utilizzare lo stesso numero di calciatori durante i calci di rigore. Cosa che non è accaduta visto che il Vetto si è fermato a nove, mentre i padroni di casa hanno potuto far calciare il penalty a dieci calciatori differenti.

Un errore di cui l’arbitro si è reso conto a fine match, scrivendolo anche nel referto come spiegato nel comunicato con cui si è ufficializzata la decisione di rigiocare il match: “L’arbitro ha ammesso spontaneamente – si legge nel comunicato – nel referto di gara di aver erroneamente consentito di battere il decimo rigore al portiere dell’M.t. 1960 che però non faceva parte dei primi nove rigoristi e che quindi non poteva calciatore il rigore”.

Da qui la decisione di accogliere il ricorso presentato dal Vetto subito dopo il match e di decidere la ripetizione della partita per errore tecnico. La gara sarà ora rigiocata mercoledì alle ore 21 a Monticelli e la vincente andrà in semifinale dove l’attendono già gli Amici di Davide, lo Sporting Club Sant’Ilario e il Fosdondo.