Inter-Empoli 2-0: Dimarco-Sanchez, il countdown Scudetto è già iniziato | HIGHLIGHTS

Inter-Empoli 2-0: decidono Dimarco e Sanchez, il countdown Scudetto della squadra di Simone Inzaghi è già iniziato. La cronaca del match

L’Inter torna subito a vincere e vede sempre più vicino il traguardo Scudetto. Battuto a San Siro anche l’Empoli di Nicola grazie alle reti di Dimarco e del subentrato Sanchez.

La squadra nerazzurra la sblocca subito con la rete dell’esterno su assist di Bastoni, che è stata oggetto di moviola. L’Empoli, però, è vivo e risponde, impegnando la difesa di casa ed Audero in diverse occasioni nel corso del primo tempo. L’Inter è comunque in controllo e, nel finale, la chiude coi cambi: Dumfries per Sanchez che fa 2-0. Il Milan torna a -14, il countdown Scudetto è già iniziato.

INTER-EMPOLI 2-0: 5′ Dimarco (I), 81′ Sanchez (I)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 79, Milan 65, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Verona 27, Cagliari 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo 24, Salernitana 14.