HIGHLIGHTS | Il Lecce ferma la Roma: Pasquetta con segno X in Serie A

La Roma fermata sullo 0-0 sul campo del Lecce, nella Pasquetta di Serie A vince soltanto il Bologna: pari anche tra Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese

Si ferma a Lecce la rincorsa Champions della Roma di De Rossi: contro i salentini finisce 0-0 una partita in cui non sono mancate le occasioni da gol.

Le due compagini giallorosse si sono affrontate a viso aperto, ne è uscita fuori una partita godibile dove è mancato soltanto il gol. Un pareggio che non serve molto alla classifica delle due compagini con i salentini che va a +4 dalla zona pericolo e la Roma che si allontana dal Bologna, finendo a -5.

I rossoblù, infatti, sono l’unica compagine che ha conquistato i tre punti nella Pasquetta di Serie A: vittoria netta (3-0) contro il finalino di coda Salernitana con Motta che si porta a due punti dal secondo posto e vede sempre più vicino la qualificazione alla prossima Champions League. Finiscono, invece, in pareggio le altre due partite del lunedì: 1-1 sia tra Cagliari-Verona che tra Sassuolo-Udinese, due sfide fondamentali per la salvezza che non mutano il quadro nella zona rossa della classifica.

Serie A, 0-0 tra Lecce e Roma: marcatori, classifica e highlights

In Sardegna la squadra di Ranieri trova il pareggio al 74′ con Sulemana dopo che gli ospiti erano riusciti a portarsi in vantaggio al 30′ con Bonazzoli.

Stesso punteggio anche a Reggio Emilia con il match che si decide tutto in tre minuti alla fine del primo tempo: gol al 41′ di Defrel per il Sassuolo, pari Udinese al 44′ siglato da Thauvin.

BOLOGNA-SALERNITANA 3-0: 14′ Orsolini (B), 44′ Saelemaekers (B), 92′ Lykogiannis (B)

CAGLIARI-VERONA 1-1: 30′ Bonazzoli (V), 74′ Sulemana (C)

SASSUOLO-UDINESE 1-1: 41′ Defrel (S), 44′ Thauvin (U)

LECCE-ROMA 0-0

Classifica Serie A: Inter 76, Milan 65, Juventus 59, Bologna 57, Roma 52, Atalanta 50, Lazio 46, Napoli 45, Torino 44, Fiorentina 43, Monza 42, Genoa 35, Lecce 29, Udinese 28, Verona 27, Cagliari 27, Empoli 25, Frosinone 25, Sassuolo 24, Salernitana 14.