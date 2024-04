Esonero Allegri e il grande ex in panchina: decisione presa

Le ultime sulla panchina bianconera a due giorni dalla sfida dell’Olimpico persa 1-0 e alla vigilia dell’andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Lazio stessa

Allegri resta trend topic sui social e argomento di forte discussione nel mondo bianconero e non solo. La stragrande maggioranza dei tifosi vorrebbe l’esonero immediato del tecnico livornese, dopo il ko allo scadere rimediato sabato contro la Lazio e una crisi di risultati nerissima. Dal pari casalingo con l’Empoli, Bremer e compagni hanno ottenuto solo 7 punti. Sette in 9 giornate.

In casa Juve c’è apprensione, senza una svolta il rischio è quello di non qualificarsi alla nuova Champions. L’Atalanta si è rilanciata con la vittoria a Napoli e, se la Roma oggi dovessero battere il Lecce al ‘Via del Mare’, il distacco dal quinto posto (che, per il Ranking, può comunque dare il pass Champions) si ridurrebbe a soli 5 punti.

Ecco perché in tantissimi invocano il licenziamento di Allegri. un licenziamento su cui – secondo Paolo Bargiggia – “ha riflettuto dopo il ko con la Lazio”.

Ad oggi la @juventusfc ha riflettuto su un possibile esonero in corsa di Allegri dopo il ko con la @OfficialSSLazio ma ha deciso di non procedere per mancanza di alternative “sicure” che diano fiducia. Sia come traghettatori, Montero, sia come possibili allenatori “definitivi”. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) March 31, 2024

La Juventus non è però andata oltre, decidendo di tenersi Allegri “per mancanza di alternative ‘sicure’ che diano fiducia – ha aggiunto lo stesso Bargiggia – Sia come traghettatori, Montero (attuale allenatore della Primavera, ndr), sia come possibili allenatori ‘definitivi'”.