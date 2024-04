Caos Xabi Alonso e reazione immediata: sta succedendo di tutto

Il destino di Xabi Alonso anima il calciomercato da mesi: l’ultimo clamoroso annuncio ha sconvolto i piani di diverse big

Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso continua a macinare punti nella corsa verso il titolo di Germania, e mostrando un gioco già diventato iconico nella storia della Bundesliga. Da mesi, tanti club hanno iniziato a pensare a lui e quindi a corteggiarlo, prima che il tecnico spagnolo, con le stigmate del fenomeno della panchina, comunicasse una decisione sorprendente.

Infatti, negli scorsi giorni ha detto senza mezzi termini di voler continuare il suo percorso al Bayer, probabilmente per giocare da protagonista anche la Champions League – o almeno provare a segnare nuove tappe storiche alla guida dei tedeschi. Inevitabilmente, questa scelta è stata parecchio criticata da chi l’avrebbe voluto vedere alla guida di una delle massime società europee.

E soprattutto ha cambiato le strategie di chi aveva pianificato il suo ingaggio. Stiamo parlando, in particolare, di Liverpool e Bayern Monaco, entrambe alle prese con un ribaltone in panchina certo a fine stagione. Il percorso di Thomas Tuchel in Baviera è ai titoli di coda, già comunicato ufficialmente, e lo stesso vale per Jurgen Klopp, che ha deciso di prendersi una pausa dal campo.

Liverpool e Bayern Monaco dicono addio a Xabi Alonso: cosa succede ora

È chiaro che ora a livello internazionale si parli sempre di più dei nuovi allenatori delle due big, con Roberto De Zerbi che resta in prima fila. Il tecnico italiano, però, non è in pole position per nessuno dei due club.

‘Kicker’ ha rivelato come si debba stare attenti a Ralf Rangnick, che potrebbe sedersi sulla panchina del Bayern Monaco nella prossima stagione. La sua esperienza potrebbe essere fondamentale per avviare un nuovo ciclo vincente nella società che domina la Bundesliga da anni.

Per quanto riguarda il Liverpool, invece, sono in risalita le quotazioni di Ruben Amorim. Il tecnico sta facendo benissimo con lo Sporting e ha nel suo contratto una clausola da 15 milioni di euro, tramite cui potrebbe lasciare i portoghesi a giugno 2024. Insomma, i piani si stanno sviluppando, anche senza Xabi Alonso, ma non si può dire che i tifosi siano così felici della piaga che stanno prendendo le cose.