Juventus, il gesto che fa infuriare i tifosi: la misura è colma

Momento di crisi in casa Juventus, un gesto non passa inosservato tra i tifosi bianconeri e fa esplodere definitivamente la rabbia

Prosegue la picchiata della Juventus, con l’ennesima sconfitta, in casa della Lazio, che allunga il momento negativo. Siamo a 7 punti in 9 gare, un andamento da zona retrocessione. E lo standard delle prestazioni, se possibile, incupisce ulteriormente lo scenario.

Molto malumore, nell’ambiente bianconero, acuito da alcuni aspetti che hanno decisamente esacerbato gli animi dei tifosi. Le dichiarazioni di Allegri in conferenza stampa non hanno convinto, così come le sue scelte tecnico-tattiche, ma l’allenatore non è l’unico nel mirino. Le telecamere hanno sorpreso al fischio finale, dopo l’incontro sotto la curva dei supporters bianconeri, Rabiot sorridere per una frase rivoltagli all’orecchio da Nonge. Poco prima, Cambiaso, in panchina, era stato inquadrato altrettanto sorridente. Atteggiamenti che in molti non hanno gradito affatto e sul web, infatti, si è scatenato il putiferio. La sensazione è quella di una squadra che non sembri particolarmente interessata a ciò che succede intorno a essa e che non stia dando il massimo per uscire da un momento così difficile.