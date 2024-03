“Deve vergognarsi”: Allegri cacciato via, scoppia il caos in diretta tv

La sconfitta contro la Lazio acuisce la crisi della Juventus e Allegri è ormai sotto processo: durissimo attacco in diretta tv

Fine della corsa. Tra Allegri e la Juventus si è ormai ai titoli di coda e il matrimonio bis sta finendo come peggio non poteva.

Crollata anche contro la Lazio, nel giorno del debutto di Tudor, la formazione bianconera è ormai lontana anche dal secondo posto e deve invertire la rotta per non mettere a rischio la qualificazione in Champions. Allegri nel post gara si è mostrato fiducioso, ma è innegabile che sia lui il principale accusato per il momento no dei piemontesi. I sette punti conquistati nelle ultime nove gare sono un rendimento da zona retrocessione ed è per questo che il tecnico livornese rischia di essere mandato via anche a stagione in corso.

Le critiche sono unanime e arrivano anche fuori dall’Italia. L’ultima in ordine di tempo ad essersi scagliata contro Allegri è la ‘CBS’ che ha analizzato la gara contro la Lazio e puntato l’indice contro l’allenatore juventino.

Juventus, CBS contro Allegri: “Deve vergognarsi”

Nel corso della trasmissione è in particolare Matteo Bonetti a scagliarsi contro Allegri con parole che non ammettono repliche. Il giornalista attacca: “Allegri dovrebbe vergognarsi per come gioca la Juventus. Ha avuto una settimana di tempo per preparare la partita e la squadra gioca come una provinciale”.

Il modo in cui i bianconeri hanno giocato a Roma non piace a Bonetti: “Non è il modo di fare della Juventus. Si possono sostenere gli 1-0 solo fino ad un certo punto: se non crei occasioni per gli attaccanti diventa tutto troppo difficile”. Quindi la soluzione è una sola: mandare via Allegri: “Guardare i calciatori: quanti ce ne sono di qualità? – domanda Bonetti -. Allegri deve andarsene: prima era secondo, ma ora è giusto dirlo”.