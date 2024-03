Cambiaso-Allegri, incubo Juve: la reazione che non tutti hanno visto

Prosegue il momento no in casa Juventus: il gesto di Cambiaso in panchina non è passato inosservato. Ecco cosa è successo

Schierato da attaccante esterno nel 4-3-3 con il quale Allegri ha provato a ridisegnare la Juventus, Andrea Cambiaso – come quasi tutti i suoi compagni – non è riuscito a lasciare il segno. Nonostante la grande abnegazione, infatti, l’ex Bologna ha faticato ad imbeccare i suoi compagni, relegato in una posizione che non lo ha di certo esaltato.

Richiamato in panchina nella seconda frazione di gioco, Cambiaso è stato avvicinato da Allegri al momento della sostituzione. Il tecnico livornese ha avuto immediatamente un confronto con il suo esterno, al quale probabilmente ha spiegato le ragioni del cambio. I toni – chiaramente non tranquilli per una partita difficile per la Juve – sono stati sicuramente diretti. Sia Cambiaso che Allegri, infatti, hanno espresso le loro ragioni. Le telecamere di DAZN, però, hanno poi pizzicato la reazione successiva di Cambiaso in panchina.

Scuotendo visibilmente la testa, il giovane bianconero ha esibito un sorriso nervoso. In molti, sui social, hanno interpretato il conciliabolo di Cambiaso con i compagni una reazione alla sostituzione di Allegri. Un dilemma quasi impossibile da sciogliere, che però potrebbe manifestare in modo tangibile le difficoltà di una Juve che fatica a ritrovarsi. Dentro e fuori dal rettangolo verde.