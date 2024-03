Szczesny tuona dopo Lazio-Juventus: “Se non ci credi, non puoi giocare qui”

Prosegue il momento no della Juventus di Max Allegri, uscita con le ossa rotte anche dal confronto con la Lazio. Le parole di Szczesny nel post partita

Definire critico il momentaccio della Juventus sarebbe solo un eufemismo. Anche contro la Lazio i bianconeri sono stati costretti a capitolare al cospetto della verve della squadra di Tudor, più cattiva e determinata nei momenti topici dell’incontro.

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita, Szczesny ha toccato diversi argomento, esternando il suo punto di vista, come sempre, senza peli sulla lingua: “Un momento negativo, che fa male a tutti noi. Dobbiamo essere consapevoli degli obiettivi e fare di tutto per raggiungerli. Non si può dire niente ai ragazzi, hanno voglia di far bene e fame: in questo momento, però, i risultati non arrivano. C’è qualcosa che ognuno di noi deve fare di più. Ognuno pensa ad una cosa diversa”.

OBIETTIVI STAGIONALI – “Adesso la Coppa Italia è diventato l’unico trofeo che possiamo portare a casa. La Champions sappiamo tutti quanto sia importante, anche a livello economico per la società: è nostra responsabilità raggiungerla.”

LOTTA SCUDETTO – “Lo Scudetto non era un obiettivo, ma poi abbiamo fatto tanto bene e abbiamo cominciato a sognare. Il che ci ha tolto qualcosa, ma questa non può essere un’attenuante perché una vittoria in 9 partite, al 95′ in casa, non è una cosa da Juventus. Scudetto? Siamo la Juve, se non ci credi non puoi giocarci. Se devo giocare senza pressione, vado a calcetto con i miei amici. Ci sono molti ragazzi con margini di crescita, che impareranno da questa esperienza negativa”.