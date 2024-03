PAGELLE E TABELLINO FIORENTINA-MILAN 1-2: Maignan alza il muro, Leao ‘Meravigliao’

Ecco le pagelle e i voti di Fiorentina-Milan, match dello stadio Franchi, valevole per la trentesima giornata di Serie A

Il Milan vince e allunga sulla Juventus, blindando il secondo posto. I rossoneri si sono imposti contro la Fiorentina grazie alle magie di Rafa Leao e alle parate di Mike Maignan, tornato super stasera.

Tra i Viola spicca la prestazione di Belotti, cha fa reparto da solo e lotta fino alla fine, oltre a quella di Duncan, autore del momentaneo pareggio. Male Milenkovic, che fatica tantissimo con Leao.

Ecco i voti:

FIORENTINA

Terracciano 7

Dodo 5 – Dal 69′ Kayode 6

FLOP Milenkovic 4,5 – Una serata davvero complicata per il centrale serbo, che va costantemente in difficoltĂ ed è protagonista in negativo in occasione dei due gol subiti: Leao lo manda in tilt con il tacco e Loftus-Cheek ha la porta spalancata per il gol del vantaggio, poi perde il duello in velocitĂ con il portoghese.

MartĂ­nez Quarta 5,5 – Dall’88’ Barak s.v.

Biraghi 5,5

Duncan 7

Mandragora 5,5

Ikone 6 – Dall’88’ Sottil s.v.

Beltrán 6,5 – Dall’80’ Nzola s.v.

KouamĂ© 5 – Dal 69′ Gonzalez 5,5

TOP Belotti 7 – Non trova la rete solo per via di un grande Mike Maignan. Il Gallo stasera però esce dal Franchi con la cresta altissima. Si sacrifica fino all’ultimo minuto (bellissimo l’intervento in scivolata a pochi minuti dal 90′) e corre per tutto il campo. Fa a sportellate e gioca per la squadra. Un giocatore così potrebbe tornare utile anche a Spalletti.

All. Italiano 6

MILAN

Maignan 7,5

Calabria 5,5

Thiaw 6 – Dal 45′ Gabbia 5,5

Tomori 6

Florenzi 6

Bennacer 5,5

Reijnders 6,5

Chukwueze 7 – Dal 73′ Pulisic s.v.

Loftus-Cheek 7

TOP Leao 8 – Nel primo tempo fa le prove, sfiorando il gol e servendo due splendidi assist per Giroud e Chukwueze, nella ripresa sale in cattedra, diventando il protagonista assoluto del Franchi, prima con il tacco per la rete di Loftus-Cheek, poi con la solita grande accelerata, con cui supera tutti, anche Terracciano prima di metterla dentro. Devastante. Dal 62′ Okafor 6

FLOP Giroud 5,5 – Non è il solito Giroud. Il francese sbaglia tanti appoggi e da uno di questi nasce pure un’azione pericolosa della Fiorentina, ma fa peggio in area di rigore, prima col sinistro, tirando debolmente, poi col destro calciando alto. La solita grinta non basta per fargli guadagnare la sufficienza. Dall’83’ Jovic s.v.

All. Pioli 7

TABELLINO

FIORENTINA-MILAN 1-2

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenković, Martínez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Beltrán, Kouamé; Belotti. Subs.: Martinelli, Vannucchi; Comuzzo, Faraoni, Kayode, Parisi, Ranieri; Arthur, Barák, Castrovilli, Infantino, Lopez; González, Nzola, Sottil. Coach: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão; Giroud. Subs.: Nava, Sportiello; Bartesaghi, Gabbia, Simić, Terracciano; Adli, Musah, Pulisic, Zeroli; Jović, Okafor. Coach: Pioli.

Arbitro: Maresca di Napoli

GOL: 46′ Loftus-Cheek (M), 49′ Duncan (F), 54′ Leao (M)

AMMONITI: 13′ Biraghi (F), 21′ Thiaw (M), 24′ Quarta (F), 87′ Tomori (M), 93′ Loftus-Cheek (M)

ESPULSI: