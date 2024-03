“Non c’è molto da parlare”: Allegri sfida la crisi e ‘chiude’ la lotta Champions

Juventus, le parole di Allegri nel post partita della sfida contro la Lazio. Ecco quanto dichiarato da Max Allegri ai microfoni di DAZN

L’inserimento vincente di Marusic ha regalato alla Lazio di Tudor un successo che sembrava assolutamente insperato. I biancocelesti, che hanno provato più della Juve a sbloccare il match, alla fine sono stati premiati nel loro sforzo. Intervenuto ai microfoni di DAZN, Max Allegri non si è comunque scomposto, dicendosi soddisfatto della prestazione della Juventus. Ecco quanto riferito:

PRESTAZIONE – “Qual è il problema della Juve? I numeri dicono che stiamo facendo male. In questo periodo ci vuole molto calma, abbiamo dei punti di vantaggio sulla quinta e centreremo il posto Champions, anche all’ultima giornata. Dobbiamo continuare a lavorare. Ai ragazzi non ho da rimproverare nulla, è un momento non facile. Bisogna superare questo momento; contro la Lazio tra pochi giorni avremo la possibilità di fare bene. Abbiamo gestito male due palloni nel finale, bisogna rialzare la testa. Non siamo diventati brocchi da un momento all’altra. Non c’è molto da parlare, c’è molto da fare e bisogna riprendere il cammino. Non si può prendere quel gol: c’è dispiacere per il modo con il quale è maturata la sconfitta”.

CRISI JUVE – “Sicuramente abbiamo lasciato tanti punti per strada. Stiamo lavorando con tanta intensità, il gruppo è straordinario. Devono essere orgogliosi di questa prestazione. Chiesa? I Nazionali hanno viaggiato, martedì abbiamo un’altra partita. Ho preferito mettere un giocatore diverso dentro, non credo sia una situazione di cambi. La squadra sta facendo quello che deve fare. Usciremo da questo periodo, i ragazzi devono essere sereni. Siamo ancora in corsa per due obiettivi“.

MESSAGGIO AI TIFOSI – “Ci stanno sostenendo e devono continuare a farlo. Questa squadra non è mai venuta meno nel mettere tutto quello che ha. I ragazzi devono stare sereni, hanno la forza di venire fuori da questo momento”.