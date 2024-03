Kvara disperato in tribuna: il Napoli ha bisogno di lui per evitare il disastro totale

Senza Kvaratskhelia, il Napoli affonda con l’Atalanta: azzurri sempre più in difficoltà, solo il georgiano può invertire la tendenza

Un Napoli scialbo e quasi spazzato via dal campo con l’Atalanta nel primo tempo, confusionario e anche poco fortunato nella ripresa non essendo riuscito a capitalizzare le tante occasioni avute per rientrare in partita. Bordate di fischi assordanti al ‘Maradona’ a fine partita, con Kvaratskhelia, suo malgrado, soltanto spettatore.

Pesante l’assenza per una contrattura muscolare del georgiano, uno dei pochi in grado di fare la differenza attualmente nella squadra azzurra. Il giocatore ha seguito con partecipazione la sfida dagli spalti, disperandosi in occasione delle tante palle gol fallite e specialmente nel frangente convulso che ha portato ai due pali di Zielinski e Osimhen in pochi secondi. Sembra girare davvero tutto contro, per i campioni d’Italia uscenti.

Nelle settimane precedenti, con quattro gol in tre giornate, Kvaratskhelia aveva provato a caricarsi sulle spalle i suoi. Adesso, il suo recupero è fondamentale per le ultime giornate di campionato, in cui il Napoli dovrà provare a salvare la faccia e il proprio futuro. Il ko odierno allontana definitivamente le residue chances di qualificazione alla prossima Champions League, ma c’è ancora l’Europa, anche minore, da conquistare.

Un Napoli fuori da tutto finirebbe con l’essere pesantemente e totalmente ridimensionato anche in prospettiva. E a quel punto anche la posizione di tanti big, Kvaratskhelia incluso, finirebbe in discussione, viste le tante voci di mercato e la necessità di monetizzare da addii importanti. 10 reti e 6 assist fin qui anche in una stagione davvero complicata, senza il numero 77 manca chi possa creare superiorità numerica, gioco, occasioni, insomma chi possa accendere da luce: Raspadori è in involuzione, da Ngonge non si può pretendere troppo, Lindstrom è sempre più un oggetto misterioso, Politano pare aver finito la benzina dopo essere stato a lungo l’uomo più in forma. Dai piedi di Kvaratskhelia passeranno molti dei destini del Napoli presente e di quello di domani.