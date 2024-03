Juventus, bufera totale dopo il primo tempo: “Stiamo giocando in nove”

Grandi difficoltà per la Juventus nella gara con la Lazio, pareri impietosi sul primo tempo dei bianconeri: in due nel mirino

Che non sarebbe stata una partita facile per la Juventus, con la Lazio, viste le tante assenze, si poteva immaginare. Ma i bianconeri sono andati incontro a uno dei primi tempi più complicati di tutta la stagione.

Fatica enorme nelle minime trame di gioco, con solo qualche giocata di Chiesa ad accendere sporadicamente la luce. Moltissimi errori degli uomini di Allegri, messi sotto dai biancocelesti di Tudor, che hanno imposto il loro ritmo e avuto tante occasioni per il vantaggio, chiudendo a lungo gli avversari nella loro metà campo, sulla difensiva. I commenti dei supporters bianconeri sui social sono tutto un programma. In tanti finiscono sotto accusa, i commenti più caustici vengono indirizzati a Miretti e Locatelli, autori di una prova assolutamente inconsistente in mezzo al campo. Messaggi impietosi nei confronti dei due giocatori juventini, ecco una carrellata esaustiva:

…ma Miretti c’è o giochiamo in 10??? ah no, c’è pure Locatelli, quindi siamo in 9!!! #AllegriOut #LazioJuventus — иƖиσƲиƆяσ∂ιиσ (@ninouncrodino) March 30, 2024

Palloni toccati da Miretti nei primi 13 minuti ZERO #LazioJuventus — JohnnyBgood (@johncapital) March 30, 2024

Locatelli sta ancora sul divano di casa? #LazioJuventus — Agnes🦇⚪️⚫️ (@parisiagnes) March 30, 2024

#LazioJuventus #jvtblive 15 minuti e ho appena scoperto che in distinta si trova un certo miretti…in campo non lo vedo — carlo (@carloleccardi) March 30, 2024

Mandate una foto di Miretti a Chi l’ha Visto? #LazioJuventus — Rosario Langellotti (@roslangello) March 30, 2024

Kamada in mezzo a Locatelli e Miretti sta sembrando un fenomeno#LazioJuventus — Alessio Bernardini (@Aleberna18) March 30, 2024

Miretti gira così tanto a vuoto che a guardarlo m’è venuto il mal di mare #LazioJuventus — Lorenzo Cargnelutti (@cargneluttilore) March 30, 2024