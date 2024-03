HIGHLIGHTS | Loftus-Cheek e Leao staccano la Juve: il Milan passa a Firenze

Il Milan passa a Firenze con le reti di Loftus-Cheek e Leao e consolida il secondo posto: ora l’Inter – in campo lunedì – è a + 11

Calabria lo aveva detto, Loftus-Cheek e Leao lo hanno fatto. Il Milan vince la prima delle nove partite che il capitano ha spiegato di voler portare a casa per ritardare il più possibile lo scudetto dei cugini dell’Inter e scongiurare la festa nerazzurra nel derby.

Vince il Milan contro la Fiorentina nella serata della commozione per il saluto del popolo viola a Joe Barone. Una partita aperta, giocata a ritmi alti, con occasioni da una parte e dall’altra. Il primo tempo vede protagonisti i portieri con Terracciano che para su Giroud e poi ringrazia Belotti per il salvattaggio sulla linea su conclusione di Leao, mentre Maignan è bravo a tu per tu con lo stesso ‘Gallo’.

Il risultato è un primo tempo che si chiude sullo 0-0 che non rende merito alle diverse emozioni offerte dai 22 calciatori sul terreno di gioco.

Fiorentina-Milan 1-2: cronaca, marcatori e highlights

A farlo ci pensa l’inizio della ripresa, che si presenta come delle montagne russo. In sei minuti succede di tutto.

Loftus-Cheek porta in vantaggio i rossoneri, ma non ha tempo di esultare perché Duncan fa esplodere il Franchi e ristabilisce la parità. Finita qui? Ovviamente no, perché la Fiorentina si getta in avanti alla ricerca della vittoria e il Milan la punisce in contropiede con Leao che sigla il 2-1. La viola non si arrende, ma Maignan fa buona guardia, mentre a Pulisic viene annullato un gol per fuorigioco. Finisce 1-2 con il Milan che allunga a +6 dalla Juve e mantiene la prima promessa: vincerle tutte per rimandare il più possibile la festa dell’Inter.

A breve gli highlights

FIORENTINA-MILAN 1-2: 47′ Loftus-Cheek (M), 50′ Duncan (F), 53′ Leao (M)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 76, Milan 65*, Juventus* 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 50, Lazio* 46, Napoli* 45, Torino *44, Fiorentina 43, Monza* 42, Genoa* 35, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli e Frosinone* 25, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in più