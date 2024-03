HIGHLIGHTS | Colpo del Torino, Monza ‘tradito’ da Pessina. Pari tra Genoa e Frosinone

Una vittoria e un pareggio nei due match in programma questo pomeriggio in Serie A

Con il successo di questo pomeriggio ottenuto in casa contro il Monza grazie al rigore trasformato dal dischetto nella ripresa da Sanabria, il Torino fa un passo avanti in classifica e si avvicina pericolosamente al Napoli. Sull’altro campo, invece, la sfida tra Genoa e Frosinone si chiude in perfetta parità grazie alle due reti arrivate nel corso della prima frazione di gioco.

Iniziando dalla sfida di Marassi, come anticipato è successo tutto nel primo tempo. A passare in vantaggio è stato prima il Genoa grazie al rigore procurato da Gudmundsson su scivolata in ritardo di Okoli. A trasformare dagli 11 metri è stato lo stesso attaccante islandese, al centro di numerose indiscrezioni di mercato negli ultimi giorni. Appena sei minuti più tardi è arrivato il pareggio degli ospiti: gran palla arretrata di Zortea dalla destra a pescare il movimento di Reinier che ha incrociato di prima intenzione a gonfiare la rete. Nella ripresa da segnalare gli infortuni di Retegui prima e Malinovskyi poi.

Tornando all’Olimpico, è bastata la rete su calcio di rigore realizzata da Sanabria a decretare i tre punti per il Torino. Una partita anche in questo caso equilibrata, con i granata ad avere però tra le mani le migliori occasioni del match, come il colpo di testa di Buongiorno respinto in tuffo nella ripresa da Di Gregorio, o la conclusione incrociata di Okereke deviata sempre dal portiere del Monza. A condannare la squadra di Palladino è stata la trattenuta di Pessina su Ricci in area di rigore per la rete dagli 11 metri di Sanabria. Centrocampista del Monza che, pochi minuti più tardi, è stato espulso per doppia ammonizione per intervento in ritardo sempre su Ricci. Torino che ha chiuso in avanti sfiorando più volte la rete del raddoppio.

Genoa-Frosinone 1-1 e Torino-Monza 1-0: la classifica di Serie A aggiornata

Dopo i risultati di questo pomeriggio, andiamo a vedere come cambia la classifica di Serie A. Se il Frosinone non riesce ancora a schiodarsi dal terzultimo posto, il Torino si avvicina invece ad un solo punto dal Napoli e sorpassa momentaneamente ben tre formazioni.

GENOA-FROSINONE 1-1: 30′ Gudmundsson (G), 36′ Reinier (F)

TORINO-MONZA 1-0: 69′ Sanabria (rig.)

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta 50, Napoli* 45, Torino* 44, Fiorentina** e Lazio 43, Monza* 42, Genoa* 35, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli e Frosinone* 25, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in più

**una partita in meno