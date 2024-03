DIRETTA Serie A, Napoli-Atalanta 0-0: palo di Miranchuk LIVE

L’attesa è finita, la 30ª giornata di serie A si apre con Napoli Atalanta, match che calciomercato.it seguirà in tempo reale

Archiviata la sosta per le nazionali, la serie A torna in campo per il 30º turno di campionato. Ad aprire le danze della vigilia di Pasqua ci penseranno Napoli e Atalanta, che alle 12:30 si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona. Una sfida che gli azzurri giocheranno senza la patch “no to racism”, come segno di protesta dopo la decisione del giudice sportivo di non sanzionare Francesco Acerbi, accusato di insulti razzisti da Juan Jesus.

Per quanto riguarda gli aspetti meramente calcistici, il lunch match mette in palio punti fondamentali nella corsa alla prossima Champions League. Con nove punti di ritardo sul quarto posto occupato dal Bologna, la squadra allenata da Francesco Calzona in caso di vittoria sorpasserebbe proprio l’11 di Gian Piero Gasperini. I nerazzurri hanno, tuttavia, una partita da recuperare, in virtù del rinvio della sfida contro la Fiorentina in seguito alla tragedia che ha colpito Joe Barone. Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulla partita.

Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Raspadori. All. Calzona

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Zappacosta; Miranchuk, Pasalic; Scamacca. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 76, Milan 62, Juventus 59, Bologna 54, Roma 51, Atalanta* 47, Napoli 45, Fiorentina* e Lazio 43, Monza 42, Torino 41, Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Cagliari e Verona 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

*una partita in meno