Svolta Lukaku, cambia tutto dopo gli Europei

Svolta nel futuro di Romelu Lukaku: la situazione dell’attaccante belga della Roma può cambiare totalmente dopo gli Europei

Fortemente voluto da Jose Mourinho, Romelu Lukaku è il miglior marcatore della Roma nel corso di questa stagione con 18 reti tra campionato e coppe. Anche Daniele De Rossi, subentrato al portoghese sulla panchina dei giallorossi, ha dimostrato di non poter fare a meno di lui.

Arrivato in prestito dal Chelsea, il centravanti belga terminerà la stagione in giallorosso, ma il suo contratto è ricco di punti interrogativi. Lukaku ha un accordo con i ‘Blues’ sino al 2026, ma il giocatore non è intenzionato a restare a Londra e per il club inglese rappresenta un esubero. La permanenza nella capitale è dunque impossibile. La Roma sarebbe felice di trattenerlo, ma c’è un consistente problema legato all’ingaggio. Ed ora spunta un nuovo ostacolo.

Roma, Lukaku apre all’Arabia Saudita: la situazione

Perché il corteggiamento dell’Arabia Saudita nei confronti di Lukaku non si placa. Il belga era già stato cercato da alcuni club sauditi la scorsa estate, ma, dopo parecchie peripezie e voci che riguardarono anche Inter e Juventus, scelse di restare in Europa, rifiutando ogni possibile destinazione araba.

Ora il discorso sembra diverso, perché il calciatore avrebbe cambiato idea. Lukaku, come riferisce ‘Goal.com’, sarebbe pronto a dire sì ad un’avventura in Arabia al termine della stagione e dopo gli Europei, dove sarà protagonista e capitano della Nazionale belga. Nel paese asiatico il centravanti classe 1993 ha tanti estimatori che potrebbero soddisfare le sue richieste economiche. Una possibilità quindi sempre più concreta, anche perché il Chelsea avrebbe inserito una clausola nel contratto del calciatore dal valore di 43 milioni di euro. Una cifra che i club sauditi potrebbero facilmente sborsare, mentre risulterebbe quasi impossibile da versare per la Roma. Solo in caso di qualificazione Champions i giallorossi potrebbero sperare di continuare ad essere in corsa per il giocatore belga. Certo, competere economicamente con i sauditi sembra impossibile per la Roma. In casi come questo, molto dipende anche dalla volontà del giocatore, ma se Lukaku ha davvero aperto le porte ad un approdo in Arabia