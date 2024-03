Lazio-Juve, Allegri ne perde altri due: fuori dai convocati

La Juventus si prepara alla trasferta di Roma contro la Lazio: Allegri però perde altri due giocatori e li esclude dai convocati

Sarà una Juventus senza Vlahovic e Milik quella che si presenterà a Roma contro la Lazio nel match in programma domani alle 18. Una gara importante per i bianconeri che hanno l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Oltre ai due attaccanti però, Massimiliano Allegri non avrà a disposizione altri due giocatori, che hanno dato forfait nelle ultime ore. Non partono per la trasferta di Roma Alex Sandro, causa sovraccarico alla coscia sinistra e Kostic, ko per via di una sindrome influenzale. Allegri spera di poter recuperare entrambi per la gara di martedì di Coppa Italia in programma a Torino proprio contro i biancocelesti. Nell’elenco dei convocati non figura nemmeno Carlos Alcaraz, anche lui indisponibile. Questi i convocati della Juventus:

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio.

Difensori: Bremer, Danilo, Rugani, Gatti, De Sciglio, Djalo, Cambiaso.

Centrocampisti: Locatelli, McKennie, Weah, Sekulov, Nonge, Nicolussi Caviglia, Miretti, Rabiot.

Attaccanti: Chiesa, Kean, Yildiz, Iling-Junior.