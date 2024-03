Conferenza Allegri pre Juve-Lazio di Coppa Italia: decisione presa

I bianconeri affronteranno la squadra dell’ex Tudor due volte in tre giorni. Domani all’Olimpico, nel match valevole per la 30esima giornata di Serie A

Domani contro la Lazio, Massimiliano Allegri staccherà il biglietto delle 500 partite in Serie A. “Ho voglia, amore e passione per questo sport e questo lavoro – ha detto il tecnico della Juventus in conferenza stampa – Voglio divertirmi ancora, stare sui campi e lavorare”.

Allegri ha parlato anche del suo futuro, che sarà sempre in bianconero stando perlomeno alle sue dichiarazioni: “Sono contento che la società mi abbia rinnovato la fiducia e delle parole di Scanavino, ma non avevo alcun dubbio. Stiamo lavorando e programmando il futuro“.

All’Olimpico, Kean e compagni andranno a caccia di una vittoria che manca dal 25 febbraio scorso, 3-2 allo scadere all’Allianz contro il Frosinone. I bianconeri affronteranno l’ex Tudor anche martedì prossimo, nell’andata delle semifinali di Coppa Italia. Considerate le tante gare ravvicinate, Allegri lunedì prossimo non terrà alcuna conferenza stampa.