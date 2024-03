Infortunio grave, torna nel 2025: subito Scalvini per rimpiazzarlo

Il centrale italiano è schizzato in cima alla lista dei possibili sostituti per la difesa

Dopo l’ennesima stagione di crescita che ha certificato il suo grande talento, Giorgio Scalvini potrebbe diventare uno dei calciatori in assoluto più ambiti sul mercato. Il difensore dell’Atalanta, ormai da tempo nel giro della Nazionale di Luciano Spalletti, fa già sognare le big non solo in Serie A, ma anche all’estero. Il contratto con la Dea fino al giugno 2028, però, renderà un’eventuale trattativa ancor più ardua.

Una scadenza con cui dovrà fare i conti l’ultimo grande club che si è iscritto alla corsa per il difensore italiano. Stiamo parlando del Newcastle, alla ricerca urgente di un centrale di spessore per rimpiazzare il lungodegente Sven Botman. Il difensore olandese, infatti, a causa dell’infortunio rimediato in FA Cup nel match contro il Manchester City, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore. Chiaramente si tratta di uno stop terribile, che rischia di tenere l’ex difensore del Lille lontano dai campi fino al 2025.

Nella lista dei principali candidati stilata dal Newcastle per sostituire Botman, ecco che in cima appare il nome di Giorgio Scalvini. Secondo ‘masfichajes.com’, l’interesse del Newcastle potrebbe accendere una vera e propria asta di mercato. Sempre in Inghilterra, infatti, altre big del calibro di Manchester United e Chelsea avrebbero indicato il centrale dell’Atalanta come un forte obiettivo di mercato. Premier League che, rispetto ad altre italiane sulle tracce del calciatore come Inter e Juventus, può disporre di un budget evidentemente superiore.

Calciomercato Atalanta, il Newcastle piomba su Scalvini

La lesione di Botman chiaramente può stravolgere tutto, con il Newcastle disposto ad accelerare l’operazione pur di non farsi scappare il talento italiano.

A fronte di una possibile richiesta da 60 milioni di euro per il cartellino di Scalvini, i ‘Magpies’ dovranno quindi fare uno sforzo notevole sul mercato. Da capire anche quale sarà la volontà del calciatore dinnanzi alla possibilità di lasciare l’Italia ed intraprendere un’esperienza sicuramente di alto livello in un campionato competitivo come quello inglese. Al Newcastle – inoltre – troverebbe il connazionale Sandro Tonali, fermo per squalifica sino al prossimo settembre.