Bufera dalla Cina, presidente condannato all’ergastolo

La notizia che arriva dalla Cina è destinata a far scalpore: condanno il presidente all’ergastolo, ecco cosa è accaduto

La notizia è di quelle destinate a far rumore, la condanna di quelle davvero gravi: l’ergastolo. Se poi ad essere coinvolto è uno dei personaggi più in vista del calcio, ecco che il quadro è completo.

Non se la sta passando bene Chen Xuyuan, ex presidente della Federazione calcistica cinese, appena condannato – stando a quanto riportano i quotidiani cinesi – all’ergastolo. Tutto nasce dalla scelta del presidente della Cina Xi Jinping di combattere l’illegalità che regna nello sport in generale e nel calcio in particolare. Da qui l’inizio di una serie di inchieste che riguardano il mondo sportivo, ma anche quello finanzario.

Ovviamente all’interno di queste indagini è finito anche il mondo del calcio e in particolare l’ex presidente della Federcalcio orientale Chen Xuyuan: la Huangshi Intermediate People’s Court, infatti, lo ha condannato all’ergastolo.

Cina, ex presidente federale Xuyuan condannato

Stando a quanto riportato dal Quotidiano del Popolo, giornale del Partito comunista Cinese, il tribunale della Provincia di Hubei ha condannato l’ex numero uno del calcio cinese per tangenti.

L’accusa è quella di aver incassato in maniera illegale ingenti somme di denaro tra il 2010 e il 2023, sfruttando proprio l’incarico di presidente federale. La cifra incassata in maniera illegittima sarebbe pari a 11 milioni di dollari: un comportamento che, stando ai giudici, avrebbe avuto gravi conseguenze sull’industria calcistica nazionale.

Il tutto frutto di un’inchiesta che va avanti da mesi e che aveva già fatto scalpore: ora la condanna per Xuyuan all’ergastolo che getta ancora più nel caos il movimento calcistico cinese.