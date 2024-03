Inter, messaggio di Lautaro nella notte: allarme estivo per lui e Thuram

Lautaro Martinez interrompe un lungo digiuno di gol e pensa ai prossimi impegni estivi, ma lontano da Milano

L’Inter potrebbe avere qualche grattacapo estivo a causa delle Olimpiadi: tutto passa per l’immediato futuro di Lautaro Martinez e non solo.

In estate l’Inter rischia di dover rinunciare ai suoi due attaccanti titolari: Lautaro Martinez e Marcus Thuram, infatti, potrebbero concretamente prendere parte alle Olimpiadi che si terranno a Parigi dal 26 luglio all’11 agosto. Un impegno ulteriore in una stagione, quella 2024/2025, che si preannuncia già infuocata e intasata tra Champions allargata e Mondiale per club al via negli Usa il 15 giugno 2025 per una finale in calendario il 13 luglio.

Nelle scorse ore Lautaro Martinez è tornato a segnare con la maglia della Nazionale argentina: un gol ritrovato dopo un anno e mezzo dato che l’ultima marcatura con l’Albiceleste risaliva al 24 settembre 2022, quando il Toro segnò nella vittoria per 3-0 su Honduras. Ieri, nella sfida con la Costa Rica, il centravanti nerazzurro ha ritrovato il gol con la selezione del suo Paese. Un gol che apre le porte a una possibile convocazione in chiave Olimpiadi. Lo stesso giocatore dal ritiro dell’Argentina ha annunciato: “Se Mascherano vorrà contare su di me, sarò a disposizione” parlando della possibile convocazione del c.t. dell’Under 20 per Parigi 2024. Prima della sfida di ieri ha confermato di essere “disponibile per giocare le Olimpiadi” perché 2la maglia della Nazionale è il sogno di ogni bambino” sottolineando che “è l’Inter che dovrebbe liberarmi per le Olimpiadi”.

Inter, Thuram e Lautaro Martinez verso le Olimpiadi

L’attaccante ha poi ringraziato i suoi “compagni che sono stati sempre con me”. Analogo discorso per Marcus Thuram: potrebbe ritrovarsi a giocare l’Olimpiade in casa su scelta del commissario tecnico Thierry Henry.

Lo stesso Thuram ha spiegato: “Sarà il selezionatore a decidere, risponderò presente se sarò chiamato in causa, ma non farò pubblicamente richiesta”. E come se non bastasse, in programma ci sono gli Europei e la Coppa America: inizieranno rispettivamente il 14 e il 20 giugno e dureranno circa un mese. L’Olimpiade, invece, inizierà il 26 luglio, anche se torneo di calcio partirà con due giorni di anticipo per poi finire l’11 agosto.

La stagione prossima in Serie A inizierà tra il 17 e il 24 agosto e così per i due attaccanti dell’Inter non ci sarebbe possibilità di rifiatare. L’Inter però potrebbe opporsi alla chiamata in chiave Olimpiadi, non trattandosi di una competizione Fifa, o comunque provare a trovare una soluzione di buon senso con i propri giocatori.