Acerbi-Juan Jesus non è finita: “Perché non denuncia?”

C’è amarezza in casa Napoli per l’epilogo della vicenda Acerbi-Juan Jesus: arrivano nuove reazioni

È di queste ore la notizia della delusione di Juan Jesus per le mancate sanzioni nei confronti di Francesco Acerbi: si ipotizza una denuncia penale.

Tiene banco la vicenda Acerbi-Juan Jesus: all’indomani della decisione del Giudice Sportivo che non ha sanzionato il difensore dell’Inter – accusato di aver pronunciato insulti a sfondo razzista nei confronti dell’avversario – il giocatore azzurro starebbe valutando l’ipotesi di denunciare Acerbi. Un’ipotesi valutata con il suo entourage e con il suo procuratore Roberto Calenda, dopo aver comunque ricevuto il massimo sostegno da proprietà e compagni di squadra.

Striscione dei tifosi del #Napoli affisso nella notte fuori allo stadio #Maradona. Gli ultras contestano la decisione del Giudice Sportivo di non sanzionare #Acerbi, accusato di aver insultato con frase razzista #JuanJesus 📸 @zullotwit pic.twitter.com/y1RlVwaBYx — calciomercato.it (@calciomercatoit) March 27, 2024

Ragazzi, non facciamo gli stolti…è chiaro che acerbi ha detto qualcosa di razzista. Lo testimoniano le sue scuse con "… ma non sono razzista", le parole di JJ (non penso si sia inventato tutto), la possibile denuncia penale di JJ per acerbi, ed infine la non querela di acerbi — Marco_ster (@ster_marco83058) March 27, 2024

Aspettiamo la denuncia di Acerbi allora . — Froz00🔞 (@BigFr0o_) March 27, 2024

Intanto, nella notte, all’esterno dello stadio ‘Maradona, i tifosi del Napoli hanno esposto uno striscione, contestando la decisione del Giudice Sportivo di non sanzionare Acerbi, accusato di aver insultato con frase razzista Juan Jesus parlando di un “ipocrita sistema” che ha portato all’assoluzione di Acerbi per assenza di prove.

Acerbi-Juan Jesus, possibile denuncia: le reazioni social

Una notizia – quella della possibile denuncia nei confronti del difensore nerazzurro – che come di consueto ha scatenato i social. In tanti hanno preso le parti del difensore del Napoli, ma c’è anche chi condivide decisione del Giudice Sportivo.

In molti, infatti, hanno sottolineato la bontà della decisione del Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, il quale nel comunicato diffuso nelle scorse ore ha assolto Francesco Acerbi per assenza di prove in merito ai presunti insulti razzisti rivolti all’avversario in occasione della recente sfida tra Inter e Napoli.

Se #JuanJesus denuncia in sede penale #Acerbi, io sono già fuori al tribunale per testimoniare contro il bugiardo bianco razzista — Davide (@dawac72) March 27, 2024

Per coerenza aspetto la denuncia di #Acerbi per diffamazione. Ma, siccome sappiamo tutto come è andata, non ci sarà. Vergogna. — La Sveglia (@LSveglia) March 27, 2024

Vedremo se Juan Jesus la chiude qui, potrebbe fare denuncia penale.

Come può farla Acerbi.

Io vorrei una decisione degna di questo nome.

Ci sarà un giudice a Milano? — Max (@Max969Na) March 27, 2024