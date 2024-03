Serie A, doppio colpo: panchina a Conte e Icardi nuovo centravanti

Il tecnico italiano e l’attaccante argentino potrebbero far ritorno in Italia, entrambi nella stessa squadra. Ecco le parole del sudamericano

Antonio Conte è sicuramente l’allenatore più chiacchierato degli ultimi mesi. Il tecnico italiano dopo l’esperienza al Tottenham è pronto a ripartire.

Lo farà questa estate e il suo desiderio sarebbe quello di farlo sulla panchina di una squadra di Serie A, per restare vicino alla famiglia. Il suo nome è stato praticamente accostato a tutte le big che potrebbero cambiare guida a giugno, dalla Juventus, passando per il Milan e il Napoli.

A muovere passi concreti per Conte è stato per l’appunto la squadra azzurra, con De Laurentiis che ci ha provato quando ha mandato via Garcia. Proprio l’ex Tottenham è l’allenatore che Walter Gargano vorrebbe vedere a Napoli: “Mi piacerebbe – afferma l’ex centrocampista azzurro a napolimagazine.com -, o in alternativa Gasperini, sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Conte ha tanta grinta, fa giocare la squadra con la voglia di arrivare sempre alla vittoria, questo è un aspetto che piace ai tifosi e si integrerebbe alla perfezione con una piazza come Napoli. Poi conosce il calcio italiano, ha esperienza ed ha anche allenato in Europa, quindi a mio avviso sarebbe la scelta giusta”.

Napoli, Gargano sceglie l’attaccante: Icardi meglio di Zirkzee

L’ex centrocampista del Napoli, poi, dice la sua anche sull’attacco. E’ ormai praticamente certo, d’altronde, l’addio a fine stagione di Osimhen.

Gargano, anche in questo caso, dimostra di avere le idee chiare: “Meglio puntare su una certezza, anche se l’ingaggio potrebbe essere alto. Io prenderei Icardi, che è argentino e farebbe benissimo nel Napoli. I tifosi lo accoglierebbero alla grande. Altrimenti anche Zirkzee o Gimenez del Feyenoord potrebbero essere dei profili interessanti per il Napoli. Entrambi stanno disputando grandi stagioni. Se Osimhen non resta, io prenderei comunque uno come Icardi”.