Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 26 marzo

La rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, martedì 26 marzo 2024, dei principali quotidiani sportivi italiani ed esteri.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport: “Il Milan va a 130 milioni”. Parte il piano di rilancio dei rossoneri. Acerbi rischia grosso. Koopmeiners: svolta Juve. Vinicius piange. Bellanova è già un top.

Così apre il Corriere dello Sport: “Ridatemi la Serie A”. Zaniolo esclusivo: “In Italia merito un’altra occasione”. Acerbi-Juan Jesus: ultimo atto. Meno guadagni in Super Champions. Kvara, è l’ora di fare la storia.

L’apertura di Tuttosport: “Ferguson solo Juve”. Nuovi contatti con l’entourage dello scozzese. Toro, Bellanova boom. Vinicius in lacrime: “Non c’è la faccio più, ma lotto per i neri”. Sinner campione anche di umanità.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 26 marzo 2024

Dall’Italia all’estero con le prime pagine dei quotidiani sportivi stranieri di oggi, martedì 26 marzo marzo 2024.

La prima pagina del Mirror Sport: “Come back Ben”, nelle fila dell’Inghilterra torna Rice per il test di lusso contro il Belgio. “Haaland 2025”, titola invece il Mundo Deportivo: il piano del Barcellona per il bomber norvegese.