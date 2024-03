La big trema: 100 milioni o maxi penalizzazione

La big ora è nei guai: servono 100 milioni entro il 30 giugno o può arrivare la maxi penalizzazione in classifica

Cento milioni: questa la cifra che non fa dormire sonni tranquilli alla big. La somma deve essere trovata entro il 30 giugno 2024, giorno in cui si chiudono i bilanci per le società calcistiche: non farlo significherebbe andare incontro ad una maxi penalizzazione.

Si parla del Chelsea, società inglese che è da tempo nel mirino per la violazione del Fair Play Finanziario. Il famigerato PSR (Premier League’s Profit & Sustainability Rules) non fa dormire sonni tranquilli ai Blues e lo scenario non è di quelli tranquillizzanti. Come riferisce Pete O’Rourke su ‘Football Insider’, infatti, il Chelsea attualmente è oltre di circa 100 milioni di sterline rispetto al limite di 105 milioni di perdite fissato per i club del massimo campionato inglese.

Anche se il giorno della scadenza ufficiale estiva è il 1° settembre, i bilanci si chiuderanno il 30 giugno ed è entro quella data che la società dovrà riequilibrare i conti.

Chelsea, rischio penalizzazione: servono 100 milioni

Cento milioni di sterline, questa la cifra che – stando ai bilanci degli ultimi due anni – servono al Chelsea per allinearsi ai regolamenti sul Fair Play finanziario.

Serve quindi una cessione importante, con Conor Gallagher tra gli indiziati principali, per riuscire a riequilibrare il bilancio. L’alternativa, come scrive ‘Football Insider’, è andare incontro ad una “una sanzione potenzialmente devastante”

Del resto la Premier League già quest’anno ha visto società penalizzate per la violazione delle norme relative al PSR: l’Everton al momento si è visto sottrarre sei punti ed ha un altro procedimento attivo, il Nottingham Forest è stato penalizzato di quattro punti anche se ha presentato ricorso.

Ora c’è il Chelsea nel mirino con la sanzione che arriverebbe però nella prossima stagione. Per evitarla serve una cessione eccellente entro il 30 giugno: il conto alla rovescia è già partito.