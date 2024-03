Da Acerbi-Juan Jesus a Vinicius, accuse choc: “Il primo a insultare è lui”

Dal caso Acerbi-Juan Jesus alle lacrime di Vinicius, arriva l’accusa choc: “Il primo a insultare è lui”. Cosa sta succedendo

Dal caso Acerbi alle lacrime di Vinicius. Il tema razzismo rimane, purtroppo, il più grande tabù anche nel mondo del calcio.

È attesa oggi la sentenza sul difensore dell’Inter, mentre nella giornata di ieri hanno fatto il giro del mondo le lacrime della stella del Real Madrid. L’attaccante brasiliano si è sfogato in conferenza stampa, esternando tutto il proprio disagio per il trattamento che continua a ricevere negli stadi. Dichiarazioni che hanno subito trovato la solidarietà di compagni, colleghi e dell’intero mondo del calcio e non solo. C’è, però, anche una voce fuori dal coro.

Vinicius, attacco choc dell’ex portiere Chilavert: “Pane e circo”

José Luis Chilavert, ex portiere paraguaiano, ha attaccato Vinicius dopo le lacrime di ieri. Queste le parole scioccanti dell’ex calciatore.

Pan y Circo,el primero que insulta y ataca a los rivales es el.Que No sea maricon,el fútbol es para hombres. — José Luis FelixChilavert Gonzalez (@JoseLChilavert_) March 26, 2024

“Pane e circo, il primo ad insultare e attaccare i rivali è lui. Non fatelo fro…o, il calcio è da uomini”, ha twittato Chilavert, scatenando le reazioni di stampa e tifosi.