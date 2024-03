Ripescati in Europa: Ceferin concede la wild card per la coppa

Anche al termine di una stagione quasi del tutto da dimenticare potrebbe arrivare un barlume di speranza per una big spagnola. Interviene Ceferin

La pausa per le nazionali è utile anche per ricompattarsi quando le cose non vanno per il verso giusto. Lo sa bene il Siviglia che sta vivendo una stagione da incubo tra risultati negativi, delusioni e cambi di allenatori.

Il club andaluso, che l’anno scorso ha vinto ancora una volta l’Europa League battendo la Roma in finale, potrebbe però non giocare alcuna competizione europea il prossimo anno, vista la drammatica situazione di classifica che vivono attualmente in Liga i biancorossi. Sergio Ramos e soci occupano la sedicesima posizione con soli 28 punti messi a referto in 29 gare disputate.

Uno score disastroso per chi dovrebbe ambire a piazzamenti europei e invece si ritrova impelagato nella lotta per non retrocedere. Il margine sul Cadice terzultimo è di sei lunghezze, mentre la distanza dal sesto posto è di ben 18 punti. Una enormità pur volendo considerare gli ultimi 27 punti a disposizione della stagione. A meno di sorprese clamorose quindi il Siviglia difficilmente scenderà in campo in ambito europeo il prossimo anno, anche se dalla Spagna rilanciano una clamorosa ipotesi che vedrebbe protagonista Ceferin.

Siviglia fuori dall’Europa: possibile wild card

Non è quindi detta l’ultima parola per il Siviglia, che secondo quanto evidenziato da ‘elgoldigital.com’ potrebbe ottenere da Ceferin l’assist giusto per giocare la prossima edizione dell’Europa League.

La soluzione passa anche dalla vittoria nella prima edizione della UEFA-CONMEBOL Club Challenge della scorsa estate, che ha visto gli andalusi battere l’Independiente del Valle nella competizione che ha messo di fronte le vincitrici delle seconde competizioni Uefa e Conmebol.

Un successo ai rigori che potrebbe quindi avere un peso importante per una eventuale wild card da parte di Ceferin e soci per il Siviglia. Un’ipotesi molto articolata rilanciata dalla fonte spagnola che però andrà comunque confermata. Secondo ‘Elgoldigital.com’ fonti vicine alla UEFA confermano che Ceferin è alla guida del progetto che porterebbe il Siviglia alla prossima edizione di Europa League.

Resta comunque molto complicato il tutto, mentre gli andalusi devono fare i conti con la realtà di una stagione disastrosa.