Pazienza finita: rescissione del contratto subito o fuori rosa fino a fine stagione

Stagione completamente da dimenticare per un calciatore del Bari, ex conoscenza anche del campionato di Serie A. Il club della famiglia De Laurentiis medita le prossime mosse

Crisi profonda e stagione da cancellare per il Bari, che lo scorso anno sfiorò la promozione in Serie A, mentre in questa annata naviga nei bassi fondi della classifica in cadetteria.

Sembrano molto lontani in casa biancorossa i tempi in cui solo all’ultimo respiro della finale playoff contro il Cagliari è svanito il sogno promozione, facendo sprofondare la tifoseria pugliese nello sconforto dopo una cavalcata quasi memorabile. È mancato solamente l’ultimo passo, mentre in questa stagione più di qualcosa non ha funzionato in quel di Bari.

La classifica non sorride, e quasi nulla è andato per il verso giusto fino a questo momento. Fallimentare anche uno dei colpi dello scorso mercato estivo. Riferimento in particolare a Jeremy Menez, che avrebbe dovuto apportare all’attacco qualità tecnica, imprevedibilità e l’esperienza necessaria. Il francese però tra problemi fisici e prestazioni sottotono ha floppato.

Calciomercato Bari, si allontana Menez: ipotesi rescissione

L’ex fantasista, tra le altre, del Milan ha collezionato appena 10 presenze senza reti e con un assist, il tutto con appena 377 minuti a referto. Troppo poco per chi era arrivato con ben altre aspettative.

La storia tra Menez e il Bari appare quindi ai titoli di coda, che potrebbero peraltro essere anche anticipati. Gli infortuni lo hanno condizionato troppo, e i pugliesi della famiglia De Laurentiis meditano di liberarlo. A confermarlo ci ha pensato ‘La Gazzetta dello Sport’, che evidenzia come nei prossimi giorni verranno stabilite le modalità della possibile separazione. Andrà trovato l’accordo per l’eventuale rescissione.

Qualora invece la diagnosi relativa ai problemi al ginocchio superasse i 45 giorni Menez potrebbe persino finire fuori rosa senza la rescissione contrattuale.