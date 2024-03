Juventus, il sacrificato è Bremer: lo hanno offerto a questi club

La Juventus prepara alcune cessioni eccellenti, Bremer sembra già destinato alla Premier League: le ultime

In questa pausa nazionali, la Juventus prova a riordinare le idee dopo il recente periodo decisamente negativo, per rialzarsi e concludere la stagione nel miglior modo possibile. Ci sono ancora obiettivi da raggiungere, molto importanti per il futuro del club.

Il piazzamento in zona Champions al momento è ancora piuttosto saldo, ma la Juventus ha l’obbligo, con un calendario fatto di scontri complicati, di non sbagliare ancora per avvicinarsi il prima possibile al traguardo. Bianconeri che poi con la Lazio, nella doppia semifinale di Coppa Italia, si giocheranno l’accesso alla finale e la possibilità di conquistare un trofeo.

Nel frattempo, si riflette sul futuro e sulla necessità di acquisti importanti per rinforzarsi. Ma il club potrebbe essere costretto a qualche cessione eccellente, per finanziare il mercato. Uno dei big, in particolare, finisce nel mirino della Premier League e anzi l’addio sembrerebbe avvicinarsi.

Calciomercato Juve, addio Bremer: proposto ai top team inglesi

Che Gleison Bremer abbia tanti estimatori in Premier League non è certo un mistero. Le notizie in arrivo dall’Inghilterra sembrerebbero inoltre confermare la possibilità di una cessione.

Secondo ‘HITC’, tramite alcuni intermediari, il difensore brasiliano sarebbe stato proposto a Chelsea, Liverpool, Manchester United, Newcastle e Tottenham. Da capire, adesso, chi tra questi club sarà maggiormente determinato a portarlo a casa e dunque a pagare la clausola rescissoria sul suo contratto, dal valore di 58 milioni di euro.