Serie A+, il progetto della Lega che non piace a Sky e Dazn

La LegaSerie A vuole introdurre una nuova piattaforma già dal prossimo 1° agosto ma deve fare i conti con la contrarietà di Sky e DAZN

Una piattaforma in grado di riunire sotto un unico sistema una serie di attività di marketing e fidelizzazione già promosse dalla Lega Serie A.

Si tratta di SerieA+, una piattaforma che nelle idee della Lega dovrebbe essere lanciata il prossimo 1° agosto, stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’. Un sito e un app che offrirebbero ai tifosi tutta una serie di servizi: alcuni già attivi, come quelli relativi ad esempio alla votazione del miglior calciatore del mese, altri nuovi come highlights personalizzati e in anteprima.

Secondo il progetto della Lega Serie A, questa piattaforma sarebbe accessibile in tre modi diversi: un accesso gratuito che garantirà la possibilità di usufruire di alcuni servizi e contenuti free (come i premi legali alle partite o quelli stagionali). Due accessi a pagamento: una versione base ed un’altra premium che consentirà di accedere ad altri servizi, tra i quali anche il design del pallone della Serie a e il Fantacalcio. I prezzi dovrebbero essere di 12 euro l’anno nel primo caso e 89 nel secondo.

Serie A+, perché Sky e Dazn sono contrarie

Il progetto però non mette d’accordo tutti: oltre la contrarietà di alcuni presidenti, sono da registrare anche i dubbi di DAZN e Sky.

Due i nodi evidenziati: la modalità a pagamento che andrebbe ad intaccare il budget dei tifosi destinati al calcio, facendo quindi concorrenza agli stessi assegnatari dei diritti tv, e la similitudine con alcune iniziative commerciali e alcuni programmi delle due emittenti.