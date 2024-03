Mourinho al veleno, attacco durissimo alla Roma e a Thiago Pinto

Mourinho prende la parola dopo la recente intervista di Tiago Pinto e spara a zero sull’ex ds della Roma e sul club: frasi durissime

Anche lontano dai campi, Josè Mourinho è un personaggio che non passa inosservato e continua a far parlare di sé. Non soltanto per le possibili implicazioni per il suo futuro calcistico.

Domenica particolare per lo ‘Special One’, che in patria, in occasione del Gp di Portogallo della MotoGP, sul circuito di Portimao, ha fatto da sventolatore d’eccezione della bandiera a scacchi. Inevitabilmente accerchiato dai giornalisti presenti, ha rilasciato dichiarazioni al veleno contro la Roma e contro il ds Tiago Pinto, in risposta all’esonero e alla recente intervista di quest’ultimo.

Mourinho spara a zero sulla Roma: “C’è qualcosa di strano”

Dopo il suo addio, a gennaio, il rendimento della squadra giallorossa è cambiato radicalmente. Ma Mourinho continua ad avere la sua personale opinione sull’esonero, che pensava di non meritare.

“E’ difficile capire come si faccia a mandare via un allenatore che ha conquistato due finali europee di fila, è una cosa strana”, ha dichiarato. Per poi rispondere alle domande sull’intervista di Tiago Pinto, in cui l’ex ds aveva dichiarato di essere rimasto molto dispiaciuto al momento del suo esonero: “Quello che dice non mi interessa per niente. Di sicuro, non lavoreremo più insieme”, ha aggiunto, lasciando intendere che i rapporti tra loro siano inesorabilmente deteriorati.

Sul suo futuro, ha spiegato: “Al momento non c’è nulla, ma in estate voglio tornare a lavorare. Se tornerò in Italia? Torno al calcio”.