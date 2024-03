Morata torna in Serie A: 20 milioni per il nuovo attacco

Il nome di Alvaro Morata resta in orbita Serie A: spunta un’altra pretendente per l’attaccante spagnolo

Il futuro di Alvaro Morata resta un’incognita: l’attaccante spagnolo potrebbe tornare a giocare in Italia. E spunta un’altra pretendente.

In vista del prossimo mercato estivo, Alvaro Morata rappresenta una incognita dell’Atletico Madrid. Diego Pablo Simeone è molto soddisfatto del contributo dell’attaccante, autore di 20 gol e 3 assist in quaranta partite giocate finora in questa stagione tra campionato e coppe, confermando di essere una garanzia sotto porta.

Al netto del suo contratto in scadenza tra due anni, l’avventura di Alvaro Morata con la maglia dei Colchoneros potrebbe finire la prossima estate. Già, perché il suo contratto prevede una clausola rescissoria con una cifra che oscilla tra i 20 e i 30 milioni di euro. Una clausola accessibile a molte società che stanno valutando la possibilità di pagarla per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante ex Juventus.

Calciomercato Roma, ipotesi Morata per l’attacco

L’attaccante si trova a suo agio a Madrid, ma non esclude la possibilità di cambiare squadra e città nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Diverse le società che si sono affacciate in questi mesi: in particolar modo, Arsenal, Manchester United e Tottenham, ma il nome di Alvaro Morata è stato accostato anche alla Juventus.

Sullo sfondo c’è sempre l’ipotesi di un trasferimento in Arabia Saudita, con Morata che potrebbe così – per la prima volta nella sua carriera – lasciare il calcio europeo. Ma nelle scorse ore – come anticipato da ElNacional – anche la Roma starebbe pensando ad Alvaro Morata. In particolar modo, l’attaccante spagnolo potrebbe arrivare all’ombra del Colosseo come sostituto di Paulo Dybala. Il 31enne cresciuto nella cantera del Real Madrid infatti potrebbe rappresentare un’opzione particolarmente interessante, considerando prezzo ed esperienza.

Inoltre, conosce bene il campionato di Serie A e il rischio di soffrire l’adattamento sarebbe particolarmente ridotto. Un’opzione validissima, anche perché la Roma potrebbe decidere di rinnovare completamente l’attacco, senza puntare sui vari Romelu Lukaku, Sardar Azmoun e Tammy Abraham. L’unico ostacolo da superare è rappresentato dalla partecipazione alla prossima Champions League,una condizione necessaria per Morata che resta alla finestra in attesa di conoscere il suo futuro.