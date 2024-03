Milan, affare immediato con il Real Madrid: ufficiale dopo Pasqua

Prime mosse di mercato per il Milan in vista della prossima stagione: affare con il Real Madrid, a breve sarà ufficiale

Il Milan si prepara a un finale di stagione da protagonista e intanto, con la dirigenza, mette già le basi per il prossimo anno. Dovremo attenderci un Diavolo molto attivo sul mercato in estate, ma c’è già una mossa che a breve sarà ufficiale.

Confermati gli ottimi rapporti con il Real Madrid, con il quale si sta per mettere nero su bianco il riscatto di Alex Jimenez. Il 18enne laterale spagnolo della Primavera ha già debuttato in prima squadra con tre presenze in campionato da subentrato e due gare giocate da titolare in Coppa Italia, evidenziando doti che hanno convinto il Milan, come riportato da ‘Sky’, a versare i 5 milioni di euro dovuti ai ‘Blancos’. Il Real manterrà la clausola di recompra a proprio favore, il tutto dovrebbe essere ufficializzato dopo Pasqua.