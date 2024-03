L’Italia fa due su due: Spalletti esulta con Pellegrini e Barella

La seconda partita dell’Italia di Luciano Spalletti si è giocata alla Red Bull Arena di Harrison a New York contro l’Ecuardor

Si chiude con due vittorie la tournée americana dell’Italia di Luciano Spalletti. Gli azzurri dopo aver battuto il Venezuela, grazie alla doppietta di Retegui, hanno avuto la meglio anche dell’Ecuador.

Alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey, nell’area metropolitana di New York, Barella e compagni hanno conquistato il successo, imponendosi per 2 a 0: è Lorenzo Pellegrini, che ha confermato di vivere un grande momento, a sbloccare la partita dopo soli tre minuti, con uno splendido tiro.

Ecuador-Italia: Barella raddoppia allo scadere

La partita sembrava poter prendere una piega decisamente diversa rispetto a quella ammirata contro il Venezuela, ma anche stasera gli azzurri non hanno brillato, commettendo diversi errori e soffrendo parecchio nella ripresa.

Il raddoppio azzurro arriva così solamente allo scadere del quarto minuto di recupero, con il capitano che finalizza alla perfezione un contropiede, con un perfetto colpo sotto. Luciano Spalletti può dunque esultare per la doppia vittoria e per la porta rimasta oggi inviolata, un po’ meno per il gioco espresso.

Ecuador-Italia 0-2: 3′ Pellegrini, 94′ Barella