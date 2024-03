“L’Inter come il Milan”: Zhang esce di scena, cosa sta succedendo

L’Inter deve fare i conti con la delicata questione societaria, mentre si avvicina la data di scadenza del prestito con Oaktree: Zhang può passare la mano

Il conto alla rovescia è ormai partito da tempo e si avvicina alla conclusione: venti maggio 2024, è questa la data entro cui Zhang dovrà restituire il prestito da 275 milioni di euro più interesse, per una cifra complessiva compresa tra i 370 e i 390 milioni di euro.

L’idea del presidente nerazzurro era di rifinanziare il prestito, ma questa ipotesi – almeno per il momento – sembrerebbe essere complicata con Oaktree che non sarebbe convinta del piano presentato da Zhang. Uno scenario reso ancora più complicato dalla recente sentenza della Corte d’Appello di Milano che ha il ricorso presentato da China Construction Bank Asia, rendendo esecutiva anche in Italia una decisione del Tribunale di Hong Kong relativo ad un prestito di 320 milioni che dovrà ora essere restituito.

Una sentenza che non riguarda direttamente l’Inter ma che non rende certo più agevole la situazione della società nerazzurra. Proprio su questo si è soffermato, intervenuto a ‘Radio Radio’, Xavier Jacobelli, delineando uno scenario che vede l’Inter passare di proprietà, proprio come accaduto al Milan di recente.

Inter, Zhang cede la mano: “Come il Milan”

Il giornalista spiega nel dettaglio qual è la situazione in cui si trova l’Inter: “Ci sono diversi punti interrogativi che troveranno risposta in breve tempo”.

Jacobelli ricorda quindi che “il 20 maggio è fissata la data di scadenza del prestito con Oaktree, che con gli interessi oscilla tra i 370 e i 390 milioni di euro complessivi. Per il futuro tutto dipenderà dalle prossime mosse di Zhang e nello specifico anche di Suning, la multinazionale cinese che detiene la maggioranza dell’Inter”.

Una situazione che può portare al passaggio di consegne: “C’è uno scenario che si potrebbe verificare e porta all’uscita di scene di Zhang come accaduto con la proprietà cinese del Milan, che lasciò il campo al fondo Elliot“. Succederà davvero? Il tempo per Zhang di tenersi il club nerazzurro non è ancora molto e occorre trovare una soluzione rapidamente per evitare il passaggio di consegne.