La Juve vuole lo ‘scarto dell’Inter’: così tutto è cambiato

La Juve pensa già al calciomercato estivo e, nella fattispecie, ha messo gli occhi addosso a uno ‘scarto’ dell’Inter

A prescindere da come andrà il cammino in Coppa Italia, dall’anno prossimo, in casa Juve, si cambierà musica. Se, infatti, quest’anno, pur senza impegni infrasettimanali, la squadra di Massimiliano Allegri non è riuscita ad avvicinarsi neanche lontanamente allo scudetto – lo ha fatto solo per una certa parte di stagione e ora si ritrova a meno 19 dall’Inter -, dall’anno prossimo le cose si devono per forza invertire, e quindi si sta buttando, già da ora, un occhio alle occasioni per quest’estate.

Una delle più allettanti è sicuramente quella di uno ‘scarto’ dei nerazzurri: Raoul Bellanova. L’esterno del Torino, arrivato alla corte di Ivan Juric dal Cagliari dopo non essere stato riscattato dalla Benamata per 8 milioni, sarebbe infatti il prospetto perfetto per una Juve che vuole rilanciare il suo 3-5-2 sia con l’allenatore livornese, sia con Antonio Conte se si dovesse decidere di cambiare tecnico e affidarsi a un usato sicuro (e vincente) come quello del leccese.

Bellanova piace alla Juve: ecco lo sgarbo all’Inter che lo ha scartato

Con un gol e cinque assist in stagione, infatti, Bellanova rappresenterebbe anche un colpo low cost per il mercato estivo della Juve – il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, considerato soprattutto il contratto in scadenza con il club di Urbano Cairo, datato al 2027.

Non solo, però, perché a livello tecnico, l’esterno di Rho, cresciuto nelle giovanili del Milan, sarebbe perfetto per sostituire un non così performante Timothy Weah che, invece, dal canto suo, ha portato solo un assist e un gol alla causa bianconera in stagione. Tra corsa, e un’ottima capacità offensiva dimostrata con dribbling e i passaggi ai compagni, il classe 2000, che contro il Venezuela è riuscito anche a esordire con la Nazionale azzurra di Luciano Spalletti.

È cresciuto molto in fretta nel Torino, e potrebbe diventare ancora più indispensabile in una squadra fatta di ottimi finalizzatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, giusto per dirne due. La possibilità di fare l’ennesimo sgarbo all’Inter che non ha creduto nel ragazzo come avrebbe meritato sarebbero la ciliegina sulla torta di un ottimo colpo per la Juve.