DIRETTA Amichevole, Italia-Ecuador 1-0: Zaniolo si divora il raddoppio – LIVE

Si chiude la mini tournée americana della Nazionale Italiana di Spalletti che affronta l’Ecuador in amichevole

Dopo la vittoria ottenuta nella prima gara amichevole disputata dall’Italia contro il Venezuela, 2-1 il risultato finale con doppietta del bomber del Genoa Mateo Retegui, la Nazionale Italiana gioca la seconda, e ultime, partita di questa mini tournée americana contro l’Ecuador.

Dalla gara contro i ‘vinotinto’, il commissario tecnico azzurro Luciano Spalletti ha potuto trarre diverse indicazioni in vista dell’Europeo 2024 che si disputerà in Germania la prossima estate. Notizie confortanti, soprattutto, dal reparto avanzato, quello che desta maggiore preoccupazione in vista della competizione europea a causa dell’assenza di un vero e proprio centravanti in grado di trascinare la selezione a suon di gol. Retegui ha dimostrato di avere feeling con la porta avversaria, da rivedere, invece, la prestazione di Federico Chiesa, giocatore necessario per dare maggiore qualità e vivacità alle azioni offensive. Di contro, la ‘tricolor’ guidata commissario tecnico spagnolo Felix Sanchez Bas si presenta a questo appuntamento dopo aver battuto il Guatemala in amichevole mentre l’ultima sconfitta risale al settembre del 2023: 1-0 in casa dei Campioni del Mondo in carica dell’Argentina, rete decisiva di capitan Leo Messi. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della ‘Red Bull Arena’ di Harrison, nel New Jersey.

FORMAZIONI UFFICIALI ITALIA-ECUADOR

ITALIA (3-5-2): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Pellegrini, Dimarco; Zaniolo, Raspadori. CT. Spalletti

ECUADOR (4-4-2): Burrai; Torres, Hincapie, Pacho, Estupinan; Preciado, Franco, Plata, Caicedo; Sarmiento, Minda. CT. Sanchez Bas

ARBITRO: Rubiel Vazquez (Stati Uniti)