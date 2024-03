Torna l’Inter dei tedeschi: Ausilio ne prende due all’improvviso

L’Inter e i suoi tedeschi hanno scritto la storia: ora quell’epoca potrebbe tornare, almeno a giudicare gli ultimi movimenti dei nerazzurri in sede di calciomercato

Le missioni di Piero Ausilio sul calciomercato da anni emozionano il tifo nerazzurro, appeso a quella speranza che sì, stavolta arriverà un talento in grado di lasciare il segno nella storia dell’Inter. Ancora non siamo a questo punto, quello delle trattative avanzate e delle firme, ma i meneghini potrebbero tornare a parlare tedesco – con Podolski non è andata proprio bene.

Per Francia-Germania, una semplice amichevole in cui comunque non dovrebbe mancare lo spettacolo, siamo certi che i fari degli osservatori della capolista di Serie A saranno accesi per due nomi di primo piano proprio tra i tedeschi, e che dovrebbero anche scendere in campo dal primo minuto.

Il primo è Jonathan Tah, un difensore centrale classe 1996, che è già a quota 250 presenze con la maglia del Bayer Leverkusen e ha una fisicità impressionante. Proprio questa caratteristica, si sposerebbe alla perfezione con il sistema di gioco di Simone Inzaghi, nel cuore della difesa a tre. In più, già nel recente passato l’Inter è stata accostata al calciatore, anche se poi la trattativa non è mai entrata veramente nel vivo.

L’Inter guarda in Germania per rinforzare la difesa: due nomi nel mirino

A proposito di calciatori che hanno vestito e lasciato il segno con la maglia del Bayer Leverkusen, è lì che ha iniziato a fare bene Benjamin Henrichs, terzino destro di spinta che ora gioca con il Lipsia. Abbina una buona fisicità a facilità di corsa, buona tecnica e spinta importante, soprattutto sulla sua fascia di competenza.

L’Inter l’aveva trattato qualche anno fa, quando vestiva ancora la maglia del Leverkusen, ma alla fine non ha chiuso l’affare. Ora, in caso di addio a Denzel Dumfries – magari per una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro -, il suo nome potrebbe tornare in auge e anche con molta più esperienza messa in cascina.

Di sicuro, queste due piste non sono destinate ad arrivare a dama in breve tempo, ma si tratta di due profili che l’Inter terrà sicuramente in considerazione. E chissà che almeno una delle due non possa andare a segno.