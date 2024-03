Restrizioni sul mercato, comunicato UFFICIALE: “Procedimenti legali urgenti”

Restrizioni sul mercato, arriva la presa di posizione del Club attraverso un comunicato UFFICIALE: “Procedimenti legali urgenti”

Il calciomercato estivo si avvicina e le dirigenza delle big di Serie A, e non solo, hanno già iniziato a muoversi in vista della prossima stagione.

Sarà una sessione particolare per il Leicester di Maresca, che ha avviato “procedimenti legali urgenti” sia contro la Premier League che contro la English Football League (EFL). La controversia riguarda le presunte violazioni del club inglese sulle norme di spesa. La società è stata sottoposta ad un “embargo” sui trasferimenti da parte dell’EFL, in base alle norme sulla redditività e sostenibilità (PSR). Il Leicester, dal canto suo, contesta invece che l’applicazione di tali norme sia prematura ed eccessivamente restrittiva. È arrivato il comunicato ufficiale del club.

“Il Leicester è stato costretto oggi ad avviare due procedimenti legali urgenti contro la Premier League e l’EFL. LCFC cercherà che ciascuno di questi procedimenti sia deciso da un comitato legale appropriato e completamente indipendente”, ha annunciato la società inglese.

This afternoon, the Club has issued the following statement. — Leicester City (@LCFC) March 22, 2024

“Il Club si impegna a garantire che le eventuali accuse a suo carico siano determinate in modo corretto e proporzionato, nel rispetto delle norme applicabili, dagli organi giusti e al momento giusto. – si legge nella nota – Anche se LCFC preferirebbe che i procedimenti fossero pubblici, in modo che i suoi tifosi e il resto del mondo possano essere informati sulle importanti questioni di governance del calcio che verranno prese in considerazione, le norme pertinenti richiedono che questi procedimenti siano condotti in modo confidenziale, e la LCFC quindi non sarà in grado di commentarli ulteriormente in questa fase”. Il Leicester, insomma, è pronto a difendersi in tutte le sedi competenti.