Nazionali fatali anche per il Milan: Pioli come Inzaghi, è emergenza

La pausa nazionali sta creando tanta apprensione anche in casa Milan: notizie negative per Pioli, emergenza infortuni anche per i rossoneri

Anche a campionato fermo, un sabato sera movimentato, pure troppo, per i club di Serie A. Preoccupazione per l’Inter per l’infortunio di Sommer che si aggiunge a quello di de Vrij, ma anche sull’altra sponda del Naviglio Stefano Pioli incassa brutte notizie e intravede l’emergenza per il Milan.

Sempre nel corso di Danimarca-Svizzera, infatti, dopo l’uscita del portiere elvetico dell’Inter è toccato anche al rossonero Simon Kjaer lasciare il campo, a metà secondo tempo, per infortunio. Problema fisico non meglio precisato per il difensore, gli aggiornamenti delle prossime ore saranno determinanti. Ricordiamo che il Milan ha già Kalulu fuori per un problema al collaterale del ginocchio. E che per l’andata della gara con la Roma nei quarti di Europa League mancherà anche Tomori per squalifica.