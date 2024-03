Malinovskyi contro l’Atalanta: arriva la smentita, cosa è successo

Malinovskyi torna a parlare tramite social e lo fa per smentire alcuni post che hanno suscitato molte polemiche: ecco cosa è successo

“Non ho nessun account X, né Facebook. Solo Instagram”. Con questa stories su Ig, Ruslan Malinovskyi prova a chiudere la polemica che ha visto protagonista lui e l’Atalanta nella giornata di ieri.

Il calciatore ucraino, attualmente al Genoa ma con un passato in nerazzurro, era finito al centro della cronaca per alcuni post pubblicati su X in risposta ad un tweet dell’Atalanta e a lui attribuiti. Il riferimento è al post pubblicato dalla società bergamasca per celebrare il gol di Aleksej Miranchuk nella vittoria della Russia contro la Serbia (4-0).

Un post commentato duramente su X da un profilo che molti hanno creduto essere di Malinovskyi. “Un buon contribuente del terrorismo russo. Ogni giorno per due anni”, il primo commento con il secondo dove si legge: “Non ti ricorda niente? Forse Kharkiv? Champions League? M?”.

Malinovskyi smentisce la critica all’Atalanta

Malinovskyi ha però voluto smentire tutto ricordando ai propri follower di non avere profili attivi su X e Facebook.

In realtà alcuni utenti hanno ricordato come anche su Instagram il calciatore ucraino ha commentato il post dell’Atalanta in maniera molto polemica (“vergognatevi” con la moglie anche che ha utilizzato un commento simile sotto il medesimo post).