Inter, scintille Sanchez-Asllani: ecco cos’è successo

Nervi tesi tra Sanchez e Asllani con la maglia della Nazionale: la ricostruzione dei fatti e il gesto dell’attaccante cileno

Scintille in casa Inter nell’amichevole tra Albania e Cile. Nervi tesi tra Alexis Sanchez e Kristjan Asllani nella gara giocata a Parma.

Al ‘Tardini’ i sudamericani hanno travolto gli albanesi per 3-0 e nel primo tempo non è passato inosservato il duro tackle di Sanchez nei confronti del compagno di club, titolare nel centrocampo dell’Albania. Intervento che è costato il giallo al cileno, con Asllani che ha rimediato un pestone alla caviglia. Sanchez si è subito scusato per la durezza della scivolata, trovando all’inizio la freddezza dell’albanese che evidentemente non ha digerito l’irruenza dell’attaccante.

Asllani è rimasto dolorante a terra prima di rialzarsi e accettare le scuse di Sanchez, visibilmente seccato però del duro intervento del cileno. Qualche minuto più tardi pace fatta e tutto risolto tra i due, con l’abbraccio al termine del primo tempo e il gesto di Sanchez che ha regalato la sua maglia ad Asllani. Allarme rientrato per l’albanese: niente di grave per lui e sospiro si sollievo per l’Inter e Simone Inzaghi.